Fördős Zé semmitől sem fél!

A Konyhafőnök VIP zsűritagja komoly szenvedélybetegségben szenved. Imád minden extrém sportot, szeretné megmászni a Föld legmagasabb hegyeit, de addig is szívesen ugrál ki repülőgépekből.







Szenvedélyem a sport – mutatja be a Konyhafőnök VIP zsűritagja © Cser Dániel

– Minden olyan sportot imádok, amit a szabadban lehet végezni. Még télen is sokat kirándulok, ha azonban ez valamiért nem lehetséges, akkor teremben sem olyan sportágat választok, ami valami­lyen géphez kötött. Például falat mászom. A falmászás nyáron is része az életemnek, nemrég ugyanis elkezdtem a via ferratát, vagyis előre bevasalt sziklákat má­szunk meg. A sport egyébként nem csak tartalmas szenvedély, a társaság miatt is érdemes csinálni. A futásra például egy siklóernyős barátom vett rá – magyarázta Zé, akinek egyébként még ennyi extrém sport sem elég.

