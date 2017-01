Folytatásokon hízik idén Hollywood

Az idei év is nagy durranásokat ígér a mozikban – átvitt és szó szerinti értelemben is. A látványos akciófilmektől kezdve a nagy klasszikusok folytatásán át a rajzfilmekig számos kasszasikerrel kecsegtetnek a következő hónapok filmpremierjei. Kenneth Branagh ezúttal Poirot bőrébe bújik, hogy kinyomozza az Orient expresszen történt gyilkosságot, míg a Harry Potterben elhíresült Emma Watson ezúttal a Szépség szerepében tündököl. De folytatódik több kultikus film is, a Szárnyas fejvadász második részét Magyarországon forgatták, a Trainspottingban az összes régi szereplő visszatért, a Csillagok háborúja nyolcadik részében pedig utoljára láthatjuk Carrie Fishert Leiaként.

Gyilkosság az Orient expresszen

Új testet ölt mindenki kedvenc detektívje, Hercule Poirot. Kenneth Branagh főszereplésével és rendezésében érkezik Agatha Christie regénye, a Gyilkosság az Orient expresszen legújabb filmfeldolgozása. A klasszikus történet nívójához illő szereplőgárdát válogattak: Mi­chelle Pfeiffer, Johnny Depp és a Csillagok háborújában főszerepet játszó Daisy Ridley is megjelenik majd. Novemberig azonban várnunk kell az eset felgöngyölítésére.

T2 – Trainspotting

Nem csak valóságtól elszakadt, jövőben vagy a világűrben játszódó trükkfelvételek tömkelegét zúdítja ránk idén Hollywood: igazi kultikus csemegével is szolgál majd. A Trainspotting négy drogfüggője húsz évvel öregebben érkezik a vászonra. Renton, Beteg srác, Frances és Spud, azaz: Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Robert Carlyle és Ewen Bremner a vártak szerint ismét bepárásítja szemünket, reméljük, örömkönnyeknek is helye lesz. A némileg megérett, vagy éretlennek megmaradt srácok februárban mutatkoznak.







Húsz évvel idősebb lett a négy híres drogfüggő

A Szépség és a Szörnyeteg

Gyermekek és felnőttek egyforma lelkesedéssel várják a klasszikus Disney-mese élőszereplőssé varázslását. A Szépség és a Szörnyeteg Belle-jét a gyönyörű Emma Watson kelti életre, a Szörnyeteget a Downtown Abbey színésze, Dan Stevens játssza. De az a bizonyos, filmbéli rózsa csak márciusban nyílik a mozivásznon.







Emma Watson valódi szépség lesz a korábban rajzfilmként megismert moziban

Szárnyas Fejvadász 2.

Októberben Ryan Gosling rohan végig a világ mozijain: a Szárnyas fejvadász 2. már csak azért is érdekes a magyar nézők számára, mert számos jelenetet Budapesten forgattak: a szemfülesek a díszletek mögött felismerhetik az MTV-székház auláját és az 5. kerületi Honvéd utcát. – Ez lesz az egyik legdrágább korhatárfüggetlen film, ami valaha készült – árulta el a rendező a Screen Dailynek.







Goslingot a Honvéd utcában is látjuk

Csillagok Háborúja 8.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az év egyik legjobban várt filmje a Csillagok háborúja nyolcadik epizódja. Olyan nagy öregek is feltűnnek majd, mint Peter Mayhew, Mark Hamill, sőt néhány jelene­tet rögzítettek a nemrég elhunyt Carrie Fisherrel, azaz Leia hercegnővel is. Nagyon, és bizony sokat is várunk rá: a filmet csak karácsonykor mutatják be a magyar mozikban.







A nemrég elhunyt Carrie Fisher Harrison Forddal a hetedik részben

Utazók







Szinte az egyetlen nagy durranás, amely előzmények nélküli: Jennifer Lawrence Chris Pratt oldalán repül most az űrbe

Leghamarabb a sci-fi-rajongók várakozásait elégíti ki Hollywood: csütörtökön érkezik a hazai mozikba az Utazók (Passengers). Eddig is nagy sikert arattak az űrben játszódó filmek, a Mentőexpedíció és a Csillagok között rekordszámú nézőt vonzott a vásznak elé, így nem csoda, hogy sokan akarják látni, hogyan boldogul egy űrhajóban Chris Pratt és a fiatal Jennifer Lawrence, akinek rakétagyorsasággal növekszik a népszerűsége. Talán ennek is köszönhető, hogy amióta Amerikában december 21-én bemutatták, már húszmilliárd forintnyi bevételt hozott. Bár még közel ennyire van szükség, hogy behozza a gyártási költségeket, de valószínűleg nem kell csődtől tartania a készítőknek.