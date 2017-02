Fogja a fejét: Berki ismét hatalmasat mondott! videó

Nagyon nem is szeretnénk az idejét rabolni, inkább rögtön a lényegre térünk: az Édes élet adásában Berki rögtönzött földrajzórát vágott le a Balaton jegén. De hogy honnan tud ennyi mindent a földrétegek alakulásáról? Nos, mivel ő nem csak inteligens, de művelt is, ez nem lehet gond:

"Soha nem tartozott kedvenc tantárgyaim közé a geológia - mondjuk nem is tanultam egyik iskolában sem - de azért az alapműveltséghez bizonyos dolgok hozzátartoznak. Bármilyen nehéz is, ez előtör belőlem, mert nem csak intelligens, de művelt is vagyok " - magyarázta sokszínűségét a showman.