Fodor Zsóka: Minden esélyem megvan a hosszú életre

Azért hagyta el a Barátok közt című sorozatot, hogy legyen szabadideje, ehhez képest a színésznő úgy érzi, szinte semmire sem jut elég idő. Zsóka nyáron három külföldi nyaralást tervez.

Nagy világutazó hírében áll. Ez a nyár, hogy alakul?

Befizettem egy társas utazásra, jövő héten utazunk a testvérbarátnőmmel Szentpétervárra. Aztán Örvényesen, a mobilházamban töltök 2-3 napot. Ezt még néhány éve Angliából hozattam. Teljesen berendezve adták át, 30 négyzetméter, de van benne konyha, két szoba, franciaágy, kanapé, de még kandalló is. Aztán egy kis fellépés, majd egy hétre elmegyek Albániába. Aztán Pécsett és Egerben is játszom, majd augusztusban az ügyvéd barátnőmmel vágunk neki Svájcnak. Közben négy országot is megnézünk, míg a barátaim a lakásomban nyaralgatnak.







Magdi anyus alakítója imád utazni, és rendszerint külföldön is ismerősökbe botlik © Zsolnai Péter

Hogy bírja szusszal?

Az egész életem ilyen! A sorozatból éppen azért léptem ki, hogy legyen időm, de most úgy érzem, abból van a legkevesebb. Persze, nem csak ez volt az oka, hiányzott a közönséggel való kontaktus is. Sajnos az előadásaimból már le kellett adnom párat. A szervezetem halványan jelzi, hogy elég volt a sok vidéki munkából. Szeptembertől ezért csak kevés vidéki előadást vállalok.

A nyaralások alkalmával is inkább a pihenést részesíti előnyben?

Dehogy! Aktív pihenő vagyok, vagyis egy-egy városban az összes nevezetességet megnézem. Tavaly Toscanában három nap alatt nyolc várost jártunk végig. Engem ez éltet! Hetvenöt évesen ez ember már elgondolkodik, hogy több van mögötte, mint előtte. Azért nem napi gondolatom ez, édesanyám például 100 éves koráig élt! Öt éve leszoktam a dohányzásról is, minden esélyem megvan a hosszú életre, de addig is, amire van módom, szeretném megismerni a világból.







„A szervezetem jelzi, elég a sok vidéki munkából” © Zsolnai Péter

Melyik volt a legemlékezetesebb utazása?

Még a sorozatban játszottam, amikor az egyik évben Portugáliába utaztam. Már a lisszaboni reptéren gyanús volt, hogy nincs magyar körülöttem, majd a 30 kilométerrel arrább lévő szállodámban döbbentem rá: teljesen egyedül vagyok. Nem beszélek nyelveket, és senki nem volt körülöttem, aki segíteni tudott volna. Este kimentem a tengerpartra, és azon gondolkoztam, hogy mit fogok csinálni egy hétig egyedül, hiszen még ételt sem tudok kérni. Aztán ott a parton rám kiabált egy magyar fiú, hogy „Ott van, Magdi anyus!” Úgy összebarátkoztunk, hogy végül egész Dél-Portugáliát beutaztuk.