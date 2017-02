Figyelem! Fásy mindenkiből sztárt csinál

A Fásy Mulató – későbbi nevén Zeneexpressz – óriási népszerűségének köszönhető a Fásy Szupersztár Tehetségkutató létrejötte, Fásy Ádám műsorában ugyanis annyi előadó szeretett volna lehetőséget kapni a bemutatkozásra, hogy az ismert zenész kitalált számukra egy külön műsort.

– Mindenféle zenei irányzatra kiterjed a verseny felhívása – tudtuk meg Fásy Ádámtól.

– Éne­kes, zenekar, virtuóz hangszeres és tánc kategóriában is várunk jelentkezőket. Ha visszatekintek a 26 éves televíziós pályafutásomra, kijelenthetem, hogy az én színpadom szerencsés. Aki egyszer fellép rajta, az előbb-utóbb sztár lesz. Megfordult nálunk Zámbó Jimmy, itt történt Galambos Lajos első fellépése, Mága Zoltán formációját én találtam ki és én is menedzseltem. De említhetném Kasza Tibit és a Crystalt, Nótár Maryt, Kis Grófót, és sokan mások is a pályájuk elején felléptek nálam.







Fásy szerint aki nála fellép, előbb-utóbb sztárrá válik © Fejér Bálint

Fásy szerint az előadók legfontosabb feladata az, hogy elnyerjék a közönség szeretetét, és hassanak rá.

– A zenének gyógyító ereje van, és nélküle üres lenne az élet – mondta lapunknak.