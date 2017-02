Fiatal divatzseni öltöztette Tatár Csillát

A pécsi tervező, Cserkúthy Hanna mindössze 25 éves, de gyönyörű kreációival máris a legnagyobb nevek közé került a divat világában. Téli kollekcióját a brit Vogue mutatta be, a napokban pedig A Dal 2017 döntőjén Tatár Csilla is az ő egyik darabját viselte.

„Szeretném megköszönni Cserkúthy Hannának ezt a gyönyörű ruhát. (...) Nagy megtiszteltetés volt az Ő ruhájában színpadra lépni!” – írta a műsorvezetőnő a közösségi oldalán.







© Instagram

– Az MTVA stylistja talált rám a közösségi oldalon A Dal 2017 döntője előtt – mesélte a Borsnak Hanna. – Azt a ruhát, amit A Dalban láthattak a nézők, Csilla a tavalyi tavaszi– őszi kollekcióból választotta ki. Bár azt a ruhát, amelyiket kinézte, már nehezen lehetett volna átalakítani, hogy passzoljon rá, ezért egy-két napunk maradt, hogy ugyanazt a ruhát elké­szítsük az ő méretében. Ezzel együtt fantasztikus érzés volt látni, hogy élő műsorban azt a darabot viseli. Óriási büszke­ség töltött el. Nagyon szíve­sen tervezek bárkinek, aki megkeres, hétköznapi viseletre is, azon pedig korábban nem is gon­dolkodtam, hogy esetleg mű­sorvezetők ruháihoz is felkérnek. Tévés személyiségnek még soha nem terveztem, hatalmas megtiszteltetés volt Csillával dolgozni. Aranyos, kedves és közvetlen volt.