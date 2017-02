Fiala: egy eszelős f...nak dolgoztam

Már csak keddig hallható a KeljFelJancsi! című műsor a Radio Q-n. Fiala János reggeli ébresztője nyolc év után hallgat el – a csatornával együtt.

A rádió tulajdonosa lehúzza március elsején a rolót – mondta a Borsnak Fiala János, aki nem tagadja, súlyosan érinti, szíven szúrta a döntés. – Egy tulajdonos valójában azt csinál, amit akar – véli Fiala. – A helyzet az, hogy mindig is tudtam, hogy egy unortodox palival dolgozom együtt, ami a rádió tulajdonosának személyét illeti. Ez egy olyan rádió volt, ahol, ha bekapcsoltad az ablaktörlőt, kinyílt a csomagtartó, de, ha a csomagtartóhoz nyúltál, akkor bekapcsolt a rádió. Nemcsak a Radio Q tulajdonosa volt unortodox, hanem maga az is, ahogy a rádió működött. De ezt nem lehet elmagyarázni. Ez a rádió amiatt volt fantasztikus lehetőség, hogy szólt – véli Fiala, aki meglepő módon mégsem szomorú igazán.

– Kevés olyan szerencsés ember van, mint én. Az, hogy valaki jelenthet egy képzeletbeli árbóckosárból, és beszélgethet emberekkel, esetleg befolyásolhatja, hogy az életük jó irányba haladjon, az egy tízes skálán tízet ér. Egy eszelős f...nak dolgoztam nyolc éven keresztül, de mégis azt csináltam, amit akartam. Ráadásul azt kell, hogy mondjam, anyagilag is egy kincsesbánya volt – sommázta Fiala.









– Ez az adó amúgy egy kóceráj volt, egy cérnaszálon függött. Viszont ami a szakmámat illeti, olyan mértékű önállóságot élveztem, ugyanennek az előbb említett f...nak köszönhetően, mint a mai rádiózásban Sebestyén Balázstól az akárkiig, senki más. Egészen borzasztó körülmények között, de annak éltem, amit imádtam, amit szerettem. Most egy intelligens és felnőtt ember, közvetlenül a hatvanadik születésnapja előtti zokogását hallják, mert belül zokogok természetesen – magyarázta Fiala János, aki egyelőre nem hajlandó a munkahelye megszűnésével foglalkozni, inkább elmegy nyaralni.

A Radio Q tulajdonosainak képviselője, Vadas Tamás nem tartja kizártnak a folytatást. Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy csak évek múlva. – Feszültség keletkezett köztem és Fiala János között az utóbbi időben. Bizonyos elszámolási viták alakultak ki. Fiala a Radio Q anyagi részéhez jelentősen hozzájárult, ha nem is abban a mértékben, amiben előtte megállapodtunk. Amikor kvázi, úgy éreztem, hogy részéről nincs meg az a lojalitás, amit én hittem, akkor kezdtem el gondolkozni, hogy miért is fáj a fejem egy rádió miatt, ha ebből hasznom nincsen.

Perre menne az adó az NMHH-val

A Radio Q felfüggesztésének több oka is van, egyike az a vitás helyzet, amely a tulajdonosok, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési hatóság között alakult ki

– Évek óta van egy bonyolult vitánk az NMHH-val, ezért most jogi lépéseket teszünk. Úgy gondolom, ha egy objektív bíróhoz kerülünk, akkor még reális esély van arra, hogy a Radio Q újra meg tud szólalni. Abban az esetben Fialával is újra leülhetünk tárgyalni – magyarázta Vadas Tamás, aki az elmúlt hetekben hozta meg a döntést, hogy felfüggeszti az adót. – Tudatosan internetes rádióvá kellett volna alakítani a Radio Q-t, de ennek csak 3–4 év múlva jön el az ideje.