Férfifaló: 500 partnere volt hét év alatt George Michaelnek

A Good Morning Britani műsorvezetője, Piers Morgan elég meredek kijelentésekkel állt elő a minap a brit bulvárlapoknak: állítása szerint ugyanis a karácsony napján elhunyt sztárnak az elmúlt hét évben félezer szexpartnere volt. A tévésnek állítólag maga George Michael beszélt erről egy közös baráti vacsora során, amikor is azt is elárulta, hogy egy francia prostituált megzsarolta. „Úgy döntöttem, hogy bevallok mindent, mert akkor senki sem tudja kiteregetni a szennyesem” - magyarázta akkor az énekes.

Mindez egyébként azért érdekes, mert az utóbbi két évtizedben két hosszan tartó kapcsolata is volt a sztárnak: 1996 és 2009 között Kenny Goss volt a partnere, 2012-től pedig a celebek kedvelt fodrásza, Fadi Fawaz - jegyzi meg a Daily Star.

George Michael távozása körül eközben továbbra is elég sok a kérdés. Eklépzelhető, hogy csak márciusban helyezhetik végső nyugalomra, a rendőrség ugyanis még most is vizsgálja a halál okát.