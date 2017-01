Fenyő kiakadt: a Facebookon nekiesett Majkának és Kasza Tibinek!

Fenyő Iván egy Facebook-posztban osztotta ki a Facebook-jelenséget, külön kiemelve Majkát és Kasza Tibit, akik szerinte nem megfelelő módon használják népszerűségüket. A népszerű színész terjedelmes posztban fejtette ki véleményét a Facebookon terjedő tendencia kapcsán, amely az értelmes közbeszédet felszínes kommunikációra cseréli.



Fenyő konkrétumokat is említ, felháborodását egy Vekerdy Tamással készült írás kommentjei váltották ki, szerinte Vekerdyt a „trollok és a nép végtelenül tiszteletlen módon szanaszét szedik egy gyönyörű, emberi, és intelligens cikk nyomán”, míg ugyanazok a „véleményformáló rapper(?)-Majka facebook-on kiposztolt alpári kurvaanyázásait, b@zmegolását, “buzi!”-zásait, valamint focis videójáték eredményeit, reklámjait, ezrek követik, és likeolják ostobán vihogva”. De Kasza Tibi sem ússza meg: Fenyő szerint „az egyik legkövetettebb magyar celeb facebook oldalán bugyuta, bárgyú, fájó tompaságú vicceket” posztol.













A színész ugyanakkor mindkettejüket megvédte, kijelentve, hogy Majka „kifejezetten jó agyú, a jég hátán is megélő fiú, jól vezethetne műsort egy-egy értéket(!!) átadni akaró tv-s akármiben, ha egy picivel több alázatot gyakorolna néha maga az “ügy” iránt is. Míg Kasza szerinte „pl szépen fotózik, van zeneisége, csak ne énekeljen, vagy valaki szóljon már Neki, hogy ne ilyen modorosan”.



Fenyő végül magyarázatot is ad kiakadására, amellyel jó ügyet szolgál: „Képviselnem kellett amiket érzek, amit látok, és amiben hiszek".



Íme a teljes bejegyzés: