Fenyegető levelek miatt tart fegyvert Oszter Sándor

A színész jó ideje kap olyan leveleket, amik miatt úgy érezte, kell valami, amivel megvédheti magát.

Önvédelemből szerzett be egy fegyvert - egy gázpisztolyt - Oszter Sándor, miután fenyegető leveleket kapott. Minderre annak kapcsán derült fény, hogy pénteken a Budapest Környéki Törvényszéken folytatódott a színész üzérkedési pere, ahol az is elhangzott: a titkos telefonbeszélgetések során Nagy Pisztoly fedőnéven emlegették.







Oszter nem tudja, miért Nagy Pisztolyként emlegették - de nagyon tetszik neki a név © Bors

"Lehet, hogy azért hívtak így, mert van egy fegyverem. Engedélyem is van ám rá! Vettem egy gázpisztolyt, önvédelemből. Régebben is sok fenyegető levelet kaptam, most is jött egy pár, de el sem merem mondani, hogy miket írnak benne" - magyarázta a Blikknek - ám nevetve előállt egy másik magyarázattal is: "Fiatalkoromban nagy sikerem volt a hölgyeknél, lehet, hogy ezzel van összefüggésben a név, bár nem tudom, hogy a többiek miért tudnak erről."

Oszter egyébként azt is elmondta a lapnak, nem tudja, miért ezen a néven emlegették, de nagyon tetszik neki.