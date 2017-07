Fellépés közben kérte meg szerelme Nika kezét

Színpadon kérte meg felszolgáló szerelme Nika kezét. Az énekesnőnek azonban esküvői tervezgetés helyett most az egészségével kell foglalkoznia.

Színpadon kérte meg felszolgáló szerelme Nika kezét. Az énekesnőnek azonban esküvői tervezgetés helyett most az egészségével kell foglalkoznia.

Két éve egy éjszakai klubban ismerkedett meg Nika az ott dolgozó Péterrel. Szerelmük gyorsan kibontakozott, olyannyira, hogy a 27 éves vőlegény már egy év múlva meg akarta kérni az énekesnő kezét. A leánykérésre nemrég került sor, Nika környezete és családja hónapokig titkolózott.







Az eljegyzés már megvolt, de az énekesnő most nem az esküvővel, hanem a betegségével van elfoglalva

– Rendszeresen énekelek a megismerkedésünk helyszínén. Ugyanitt történt az eljegyzés. A tulajdonos megkért, hogy énekeljem el az egyik kedvenc szerelmes dalomat, mert a közönségben számára kedves embe­rek fognak ülni. Nem sejtettem semmit, Peti egyszer csak feljött a színpadra, és megkérte a kezemet. Teljesen elérzékenyültem. Jót mosolyogtam, amikor megtudtam, hogy anyukám lopta el az egyik gyűrűmet, hogy legyen minta a mérethez – mesél­te a Borsnak Nika, aki jövő nyár végére képzeli el óa menyegzőt. A szerve­zést még nem kezdték el, van most fontosabb dolga is. Ki kell deríteni, hogy beteg-e.







Olyan vagyok, mint Gombóc Artúr – jellemzi magát Nika

– Vérzett az orrom, kiderült, azért volt, mert 190-re szökött a vérnyomásom. Vizsgálnak emiatt. Sajnos a családban vannak magas vérnyomásúak, nem kizárt, hogy harmincegy évesen nekem is gyógyszert kell majd szednem rá. Olyan sportot űztem, amit emiatt már nem tudok csinálni, ezért felszökött rám pár kiló, de nem zavar. Talán a boldogság is teszi, no és az esti nasik... Olyan vagyok, mint Gombóc Artúr, bármi jöhet! – nevette el magát Nika.