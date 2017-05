Felismerhetetlen lett Denzel Washington - fotó

Elképesztő fotók láttak napvilágot Denzel Washingtonról. Készülő filmje, az Inner City forgatásain kapták le a felismerhetetlenségig elmaszkírozott színészt. Denzel az ügyvéd Roman Israelt játssza, aki rájön: jogászirodája nem osztja érzéseit a szegénység és elnyomás elleni küzdelemben. A máskor komoly, kemény fickókat eljátszó színész megjelenése most borzasztó komikus, az éppen rögzített jeleneteken bő, kinyúlt göncöket és hatalmas szemüveget visel, haja kócos és első fogai között jókora rés tátong. Bár még nem sok részletet tudni a filmről, az már kiszivárgott, hogy Colin Farrell is szerepet kap benne.

Don't know what role #DenzelWashington is getting ready for but you already know it's bout to be fire All Def Digital (@alldefdigital) által megosztott bejegyzés, 2017. Máj 21., 11:06 PDT