Fekete Laci vacsorája: 2 kiló hús, 12 krémes - interjú

Láttam, hogy a Világ Legerősebb emberének csomagtartójában mindig van egy marmonkannányi friss víz, legalább húsz kiló száraz táp és konzerv. Minden kóbor kutyát megetet, akkor is, ha elkésik miattuk egy tárgyalásról.

Ők is csak egyfajta lények ezen a világon, mint mi emberek. Nekik is csak egy életük van. Évtizedekkel ezelőtt láttam először egy szerencsétlen sovány kutyát az út szélén, nagyon megsajnáltam. Nem volt nálam semmi, amit adhattam volna neki. Azóta – ez már sok-sok éve így van – mindig van az autóban étel és víz.

Miért tartja fontosnak, hogy segítsen a kóbor állatoknak?

Nagyon sokat utazom az országban, évente 30–50 ezer kilométert megyek, és amikor meglátok egy szerencsétlent, azonnal megállok. Igyekszem magamhoz édesgetni – ami nagyon nehéz, mert általában nem bíznak már az emberben. Kiteszek jó sok kaját, aztán arrébb hajtok, és a visszapillantóból nézem, ahogy eszik. Mindegyik eszik, habzsol! Arra gondolok ilyenkor, hogy ezzel az étkezéssel több napot is kibír, megnő a túlélés esélye.







Töretlen jókedvvel és lelkesedéssel kel fel minden nap © DFP

Sosem olvastunk erről. Miért nem nyilatkozott a témában?

Nem azért segítek állaton vagy egy pár emberen, hogy magamat reklámozzam vele. Megesik rajtuk a szívem és kész. Annak sem örülök, hogy ez kiderült. Nem szeretném, ha azt hinné bárki is, hogy futtatom magam. Sajnos sok tróger ember miatt szenvednek az állatok. El kellene dönteni, hogy ki az állat, ő vagy ők. Ezek a trógerek is szavazhatnak az országban.

Ilyet biztosan nem gondol senki. Híresen jó az étvágya: sok koleszterin, lefekvés előtti hastömés…

Inkább a koleszterin fenyegessen, mint az éhhalál! Az orvosok szerint nem erről a bolygóról származom, amiben igazuk is lehet. Hatvanévesen gyakorlatilag nincs semmi bajom! 167 kiló vagyok, ehhez 192 centiméter. Este, lefekvés előtt megeszek 1-2 kiló ételt, húst hússal, persze előtte az ebédet lefojtom 12 francia­krémessel, hogy ne zörögjön a hasamban. Vacsora után egy jó zuhany – ez tesz a világon a legboldogabbá, amikor lemosom magamról a napi út porát –, aztán gyakorlom a vízszintes vigyázzállást. Nem kell engem félteni! Ha üres hassal kellene aludnom, szerintem rémeket látnék. Kell a fenének a stressz!







Kézilabdával kezdte a sportot - később váltott az erősportok irányába © Bors

Ezek szerint a stresszmentes élet és a sok-sok étel a titka annak, hogy kilencszeres világbajnok a Natúr Erős Emberek között? Egyáltalán mit jelent ez a kategória?

Sajnos nagyon sok stressz ér még most is, amikor – harminc év elteltével – már nem indulok világbajnokságokon. Versenyzem persze, meghívásos old boys, masters, rekorderek tornáján mérettetem meg magam. A stressz pontosan a natúr és nem natúr erős emberek kapcsán ér. Sajnos a kitartó munkám és minden erőfeszítésem ellenére a mai napig szembesülnöm kell vele, hogy teljesítmény nélküli embe­rek, akik ebben a sportágban semmit nem értek el, csak a maguknak rendezett karalábé­kupákat nyerték meg. Erősember-versenyeket rendeznek, ahol a nyolcvankilós sziklára ráírták, hogy 110 kiló, vagyis csalnak. Becsapják a nézőket és a szponzorokat is. Tudom, mert lemértem a sziklát.

Részletezné?

Kokszolnak, bemocskolják ezt a gyönyörű sportot, amit én honosítottam Magyarországon, és amiből – ha minden jól megy – a 2020-as évekre, mondjuk a 24-es franciaországi olimpián már olimpiai sportág lehet. Az lenne egyébként életem nagy álma, hogy a fiaim közül mindegyik, vagy valamelyik olimpiai érmes legyen ebben a sportban.

Ha jól tudom, 2012-ben meg kapták a Világ Legerősebb Családja címet az amerikai Natúr Erős Emberektől Clevelandben. Izomban és szívben is egyformán erősek a Feketék?

Lackó fiam hétszeres, Miki fiam ötszörös, Ricsi fiam egyszeres világbajnok a Natúr Erős Embe­rek között. A lányom, Brigi fekete öves karatés, Timi lányom a maga szórakoztatására űzött sportokat. A feleségem pedig ezt a sok sportolót olyan szinten tudja együtt tartani békességben, hogy ezért ő a százszoros világbajnok közöttünk. Ez volt a hosszú válaszom a kérdésre, a rövid az, hogy igen, a Feketék bizony világbajnoki szinten sportolnak. Jó család vagyunk.







Láthattuk a Sztárban sztár versenyzőjeként is © Bors

Mit csinál a szabad idejében?

Gyakorlatilag nincs szabadidőm. Lenne hobbim, például nagyon szeretem az éremgyűjtést, van is egy kisebb gyűjteményem, de nagyon kevés időm van vele foglalkozni. Állandóan kocsiban ülök, és járom az országot. Versenyeket szervezek, szponzorokat kutatok.

Nem unalmas egyedül egész nap a kocsiban egy ilyen nagy dumásnak?

Nem, mert van egy spirálfüzet mellettem az ülésen, és abba írom a kitalált napi bölcsességeimet, verseimet, és esetleg a poénjaimat. Dehogy unalmas! Szól a Deep Purple és a Black Sabbath! Ezeket a zenéket szeretem, a mai muzsikától rosszul vagyok. A nyolcvanak évek az én stílusom.

A szponzorkutatás azt jelenti, hogy öltönybe bújva, aktatáskával a kézben elmegy nagyvállalatokhoz tárgyalni?

Na, jól is néznék ki öltönyben! Engem nem érdekel a divat. Emberi értékben ugyanaz vagyok szakadt klottgatyában, mint egy négyszázezres öltönyben. Kivéve, hogy az öltönyben úgy festek, mint egy kötözött sonka. Egyébként is, a mai divat nem stimmel az én alkatommal… azok a szűk gatyák, és Gucci táskák. Hát, miattam nem lesznek gazdagok ezek a cégek, az biztos! Egyszerű, normális ruhában megyek tárgyalni, hiszen így vagyok hiteles, ha önmagamat adom: én sportember vagyok.