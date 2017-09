Feje tetejére állt Liv Tyler élete

Fenekestül felfordult Liv Tyler élete az elmúlt években. Az, hogy gyors egymásutánjában megszületett második és harmadik gyermeke is, nemcsak a napirendjét, de a kapcsolatát is feje tetejére állította. Férjével, a sportügynök Dave Gardnerrel való házassága talán sosem lesz a régi: de ez nem is baj.

– Az, hogy közös gyermekeink vannak, nagyban megerősítette a kapcsolatunkat – utalt az egy­éves Lulára és a kétesztendôs Saliorra az Armageddon című film színésznője a Red magazinnak. – Tudom, hogy sok párnak ez kihívás, de mi teljesen egyetértünk abban, hogyan kell irányítani egy családot.