Fehérneműs kislány miatt akadt ki Orosz Barbara

A színésznőnél egy fehérneműmárka Valentin-napi hirdetése verte ki a biztosítékot.

Ritkán szokott ehhez hasonló véleményeket megfogalmazni Facebook-oldalán, most viszont kemény kritikával illette a Hálószobatitkok műsorvezetője az egyik fehérneműmárka reklámját: azon ugyanis - Barbi szerint - egy 12 éves lányka várja szexi fehérneműben, erőteljes sminkben, egy gyűrött ágy szélén ülve a szerelem ünnepét.

"Csak az jut eszembe, hogy èn az ő korában - ami lehet úgy 12 -, szexis fehérnemű helyett még cicás trikót hordtam, és szemérmesen takargattam magam az öltözőben tesi óra előtt. (...) Tudom, tudom, nagyon más világot élünk ma. A lányok korábban érnek - vagyis próbàljàk azt sugallni, hogy ők már mindent tudnak az életről. Iszonyú kàrosak ezek a reklámok, amik teljesen egyértelműen hatást gyakorolnak. Hisz ez a cèljuk. Olyasmibe űzik a nyitott, fogèkony gyerekeket, amivel ők nem tudnak mit kezdeni, amit nem is értenek. Emiatt is kezdik olyan korán a szexuàlis életet, amitől aztán sok esetben megrèmülnek, és gyorsan ki is égnek" - írja, és bizony posztja alatt sorakoznak a vele egyetértő kommentek.

Nem tisztünk megítélni, valójában hány éves lehet a fotón látható modell, az azonban tény, hogy az összkép valóban nem egy érett nőt, sokkal inkább egy ifjú lánykát sugall - bármilyen erőteljesen is legyen kisminkelve, és bármit is adjanak rá.