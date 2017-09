Fehér Tibor már az első nap Kiss Ramóna mellei közé nyúlkált - videó

Miután kiderült, hogy Kiss Ramóna lesz Fehér Tibi állandó műsorvezető társa a Reggeliben, gyorsan be is hívták a szőke színésznőt, hogy mondja el, milyen érzés ez neki.

Nos, erről vajmi keveset tudtunk meg, ugyanis sem Peller Anna, sem Fehér Tibi nem hagyta szóhoz jutni Ramit, utóbbi ráadásul diszkréten meg is tapogatta a dús keblű műsorvezetőt. Innentől pedig tényleg elszabadult a pokol, esély sem volt egy normális beszélgetésre. Tibi egyébként arra hivatkozva nyúlt be Rami dekoltázsába, hogy nagyon recseg a mikroportja. Erős csajozási kísérlet, az biztos, de azért senkinek és semmilyen körülmények között nem ajánljuk, hogy a való életben is kipróbálja!

A videóban 03:00-tól kezdődnek az igazán izgalmas részek!