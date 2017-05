Fantasztikus! Lánykérés vezette fel Pápai Joci döntőbe jutását - fotók, videó

Pápai Joci továbbjutott az Eurovíziós Dalfesztivál csütörtöki elődöntőjéből, a magyar énekes nagy sikerrel adta elő Origo című dalát, így szombaton részt vehet a fináléban.

Pápai Joci előadása a csütörtöki elődöntőben:

Csütörtök este szép tömeg gyűlt össze a budapesti Március 15. téren, hogy együtt szurkoljanak a Kijevben Magyarországot képviselő Pápai Jocinak, aki hetedik versenyzőként lépett az Eurovíziós Dalfesztivál színpadára az Origo című dallal. A koncertekkel tarkított közös szurkoláson Kanizsa Gina, Benji, Mrs Columbo és a Spoon 21 elő zenével fokozta a hangulatot.







© Kecskeméti Zoltán







© Kecskeméti Zoltán

Pápai Joci hetedikként lépett színpadra az Eurovíziós Dalfesztivál második elődöntőjében, szívet melengető volt látni, hogy az első sorokban magyar zászlók alatt szurkoltak az Origo előadása idején.

És közben a Március 15. téren összegyűlt tömeg tapssal és örömujjongással vegyes figyelemmel kísérte Pápai Joci produkcióját, a szurkolásból a közismert dalszerző, Johnny K. Palmer is lelkesen kivette a részét.







© Kecskeméti Zoltán

A macedónok indulója, Jana Burceska élőben jelentette be, hogy terhes, ám ezzel még nem ért véget a meglepetések sora. Az eredményhirdetés előtt másodpercekkel ugyanis barátja, Alexander el is jegyezte az énekesnőt, csekély felhajtás, mintegy 180 millió néző előtt mondott igent.

Az eredményhirdetést megelőzően már jó volt a hangulat a magyar táborban!

Pápai Jocin kívül csütörtökön további kilenc előadó jutott fináléba, Bulgária képviseletében Krisztian Kosztov (Beautiful Mess), Fehéroroszországból a Naviband (Story of My Life), Horvátországból Jacques Houdek (My Friend), Dániából Anja (Where I Am), az izraeli IMRI (I Feel Alive), Romániából Ilinca feat. Alex Florea (Yodel It!), Norvégia képviseletében a JOWST (Grab The Moment), Hollandiából az OG3NE trió (Lights and Shadows), valamint Ausztriából Nathan Trent (Running On Air) kapott elég szavazatot, hogy a szombati a döntőben is képviselje hazáját. Az Eurovíziós Dalfesztivál fináléjában 25 énekes lép színpadra Kijevben.







© Kecskeméti Zoltán







© Kecskeméti Zoltán







© Kecskeméti Zoltán







© Kecskeméti Zoltán







© Kecskeméti Zoltán







© Kecskeméti Zoltán