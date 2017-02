Ezzel a szexi szépséggel megfogta az isten lábát VV Jerzy

Alig egy éve még Londonban élt Várudvari Jerzy, akit anno egy hajszál választott el a ValóVilág főnyereményétől. Most megfogta az Isten lábát – Las Vegasban.

Londonban élt, hogyan került Amerikába?

Három éve is volt rá lehetőségem, most engedtem a csábításnak és kijöttem Amerikába, Las Vegasban augusztus 30-án landoltam. Egy nagyobb modellügynökségnél kezdtem dolgozni, igazi világsztárokkal is dolgozhattam már hostként. Az edzőteremben pedig megláttam őt! Leszólítottam és ma már egy pár vagyunk. Szeretnénk Miamiba költözni, összeházasodni és családot alapítani. Szerelmem, Floreshka svájci-amerikai. Azt mondja, bármilyen szép, Las Vegas egy betondzsungel, márpedig születendő gyermekeinknek olyan életet szánunk, ahol fák, tenger veszi őket körül.

Floreshka mivel foglalkozik?

A Cirque de Soleil balettművésze, borzasztó büszke vagyok rá. Ő az első barátnőm, aki a kezdetektől fogva őszinte velem, akiben száz százalékig megbízom, ő életem párja. Természetesen az is tervben van, hogy meglátogatjuk majd az ő családját Svájcban, az én rokonaimat Lengyelországban, és Budapestre is megyünk. De csak egy-két év múlva – mondta Jerzy.