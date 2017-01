Ezt üzeni az 50 évesen várandós magyar írónő: Nem vagyok követendő példa!

Fejős Éva írónő akkor tölti be az 50. életévét, amikor kislánya már egy hónapos lesz. Az írónő elárulta, hogy ugyan a kockázatok miatt a sporttól eltiltották, de egészséges kislányt hoz a világra a papírforma szerint három hét múlva. Nem aggódja túl a babavárást és az otthonlétet, már most azt tervezi párjával, hogy nyáron hármasban mennek külföldre nyaralni. Tudja, hogy terhessége kirívó esetnek számít, ezért üzen a nőknek.



"Azt üzenem, hogy nem kell úgy halogatni a babavárást, mint ahogyan én tettem. Nagyon jól éltem az életemet a gyerek nélkül is, nem is volt bennem, hogy ha nem lesz gyermekem, akkor összedől a világ. Volt bennem egyfajta lazaság, de örülök nagyon, hogy jön. Ha nem jön a baba, de szeretnének, akkor menjenek szakemberhez. Volt olyan nőgyógyászom, aki elkezdett 40 éves koromban stimulálni gyógyszerrel. Specialistához kell fordulni! Amiben hisz az ember, és nagyon hisz, az többnyire összejön, legalábbis az én életem azt mutatja. Én mindenben fáziskésésben vagyok, nem vagyok követendő példa!" – mondta el a kismama a Mokka stúdiójában ülve.













Elmondása szerint megkapja mindenkitől, hogy túl későn szül, de úgy érzi nincs semmi baj azzal, hogy most vállal gyereket.



"Úgy érzem nekem minden időben volt, kívülről meg mindenki azt mondja, hogy késő volt. Az anyaságra nem is annyira készültem, jó volt, hogy lesz egy kislányom, de néhány évvel ezelőttig nem tettem komoly lépéseket ezért."