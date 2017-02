Ezt sose nézte volna ki Mádai Vivienből

A műsorvezető régi hobbijára talált rá újra, már megrendelései is vannak a gyönyörű akrilképekre.

A műsorvezető régi hobbijára talált rá újra, már megrendelései is vannak a gyönyörű akrilképekre.

Mint a legtöbb kislány, gyerekkorában Mádai Vivien is sokat rajzolt, festett. Bár nagyon szerette, idővel felhagyott az ecsetforgatással, pónik és tulipánok rajzolgatásával, egészen másfelé vitte az élet, mint festőművészi énjének kiélése.

A FEM3 Cafe műsorvezetője azonban pár hete ismét beszabadult egy hobbiboltba, a szivárvány minden színével, ecsetekkel és vásznakkal hazatérve pedig nekilátott az alkotásnak. Eddig hat képe készült el, és túlzás nélkül állítható, igazán kár volt kihagynia az általános iskola óta eltelt időt.









– Szerintem azért nem festek még olyan jól, inkább csak gyakorolok – szerénykedett a műsorvezető. – Pár hete jutott eszembe, hogy mennyire szerettem rajzolni, és vettem egy készletet. De csak akkor van időm alkotni, amikor a kisfiam, Zénó már lefeküdt – mondta Vivien, aki azt is elárulta, keresve sem találhatott volna jobb esti elfoglaltságot. A művészet ugyanis teljesen kikapcsolja, ellazítja.









– Akrilfestéket használok, és gyakorlatilag bármit, amit otthon találok. Természetesen vannak ecseteim is, de használtam már mosogatószivacsot, fogkefét is a festéshez – mesélte a műsorvezető, akit már többen is kértek baráti társaságából, fessen nekik is valami szépet a nappaliba, irodába. Vivien azonban egyelőre még nem érzi elég biztosnak a tudását, és pláne nem talált még annyi szabadidőt, hogy ezeket a kéréseket teljesíteni is tudja.









– Nem ebből akarok megélni, de azért nagyon örülök, hogy másnak is tetszik, amit készítek – mondta.