Ezért nem vehettek gipszmintát Pápai Joci arcáról

A Sztárban sztár maszkmesterei már jóval a vasárnapi első adás előtt minden szereplő fejéről gipszmintát vettek, ami ahhoz elengedhetetlen, hogy minél tökéletesebb le­gyen az átalakulásuk. Nagyjából huszonöt perc alatt köt meg tökéletesen az illető fején a gipsz. Ez idő alatt az orruknál kialakított két pici lyukon tudnak levegőt venni. Az új széria mindegyik sztárja túlvan már a kellemetlen procedúrán, kivéve Pápai Jocit. Ő annyira retteg a bezártságtól, meg attól, hogy orrsövényferdülése miatt nem jut oxigénhez a maszk alatt, hogy a maszkmesterek eddig képtelenek voltak hozzáférni Joci fizimiskájához.







Az első adásban megúszta a maszkot Joci, a zsűri szerint így is jól hozta Zalatnay Cinit

– Nagyon nagy a baj. Képtelen vagyok leküzdeni a bezártságtól való félelmeimet. Nem találtam még rá végleges megoldást. Kizárólag azt tudom tenni, hogy mindig újabb kihívások elé állítom magamat, és úgy próbálok felülkerekedni a fóbiámon – kezdte Pápai Joci.

– Folyton próbálkozom, hogy agyban különböző technikákkal kicsit átkapcsoljam a gondolataimat, de sajnos mindig már az elején elbukom. Pedig többször beszélgettem erről különböző szakemberekkel, de tartok attól, hogy még mélyebbre merüljünk a témában. Ennek ellenére újra és újra próbálok szembemenni vele. Kitartó vagyok, és a Sztárban sztár csapat is végtelenül türelmes velem – magyarázta a Megasztár 2-ben felbukkant énekes, akinek egyre nehezebb feladatot jelent megküzdeni klausztrofóbiájával.

Mi a klausztrofóbia? Zárt terektől, a bezártságtól és korlátozottságtól való súlyos félelem. Tipikusan szorongásos zavar, gyakorta vezet pánikrohamhoz. Két fő tünete a szűk helyektől és a fulladástól való félelem. A klausztrofóbiások általában nem maguktól a helyektől félnek, hanem inkább attól, mi történhet velük, ha bezárják őket és elfogy a levegő.

– Gyerekként a bezártságtól talán még nem féltem ennyire, de a tériszony például már akkor is jelen volt az életemben. Rég­óta jelen vannak és nehezítik a mindennapjaim. A lift például halálos terep számomra, a szolárium is nagyobb kihívást jelentett, és például CT-re sem tudnának betolni – vallotta be Joci, akinek ráadásul nemcsak ezzel az egy fóbiájával kell nap mint nap megküzdenie. – Könnyebb lenne azt felsorolni, amitől nem félek. Konkrétan mindentől rettegek, de a kígyóktól és az álla­toktól úgy általában különösen – tette hozzá.

A stáb mellőzi a maszkot

A műsor a külső-belső átváltozásra épül, Joci fóbiája pedig ezt majdnem lehetetlenné teszi. Vajon mit kezd a feladvánnyal a Sztárban sztár stábja?

– Joci az egyetlen, akiről nem tudtunk arcmintavételt venni – felelte a TV2. – Abban a folyamatban leöntik a teljes arcát gipsszel, és megszűnik a kapcsolat a külvilággal. Természetesen tiszteletben tartjuk a klausztrofóbiától való félelmét, a csapatunk teljes megértéssel és odafigyeléssel kezeli. Így az adások alatt csak olyan átalakításokat végzünk az arcán, amihez nem kell teljes maszk. Tériszonya miatt pedig nem emeljük magasba.