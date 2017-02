Ezért költözött valójában Amerikába Vajna Timi

Amerikai állampolgár szeretne lenni – a hivatalos magyarázat szerint ezért költözött a tengerentúlra Vajna Timi. Ehhez öt évből két és felet minimum kint kell töltenie, de persze ezt egyáltalán nem bánja. Nyelvet tanul, és egy színészképzőbe is szeretne beiratkozni. A Best magazin szerint azonban még egy ezeknél is fontosabb oka lehetett annak, hogy Los Angelesbe települt, mégpedig az, hogy gyereket szeretne. De hogyan lehetséges ez, ha Andy Vajna itthon maradt?







Emiatt utazna Vajnáné?

Ezt úgy számolták ki, hogy 2015-ben Timi azt nyilatkozta, két év múlva mindenképp szeretne babát, lombikprogram segítségével. Nos, ez a két év eltelt, itt az ideje, hogy beváltsa ígéretét, és ettől ő sem ódzkodik. Kislányt szeretne. Los Angelesben pedig éppen akad olyan intézmény, ahol a beültetést elvégeznék.

Timi egyébként korábban azt is elmondta a lapnak, két babát szeretne a leginkább, de azt is el tudja képzelni, hogy a második már nem Andytől lesz. Egyébként könnyen lehet, hogy mégis, ugyanis a lombikprogram során nem egy megtermékenyített petesejtet ültetnek vissza az anyaméhbe, így jóval gyakoribb az ikerszülés.