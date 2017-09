Ezek miatt az új celebek miatt sírhatjuk vissza Berkit és Pumped Gabót

Noha valószínű, hogy az őszi tévés szezonban nem fog gyökeresen átrajzolódni a magyarországi celebtérkép, elkerülhetetlen, hogy feltűnjön egy-egy újabb figura, akinek aztán akarva-akaratlanul is ismerni fogjuk minden mozdulatát, a véleményét az állattartásról, a zacskós levesekről vagy épp a politikáról - és persze a magánélete minden apró szegletét. De kik lesznek/lehetnek ezek az új celebek? Ennek próbáltunk utánajárni.

Nézzük, milyen műsorok szegeznek minket a tévé elé, és ezek mennyi új celebet termelhetnek ki!

Séfek séfe

Alighanem itt vagyunk a legnagyobb biztonságban a leendő celebektől - a főzős vetélkedők alkalmi sztárjai ugyanis rendszerint megmaradnak szakmájuk keretein belül, Németh Ádám, A Konyhafőnök negyedik évadának győztese például főként főz és zsűrizik országszerte, sőt, kiagyalt egy receptet A mi kis falunkban sokat emlegetett kakaós briósra, ennek ellenére nem igazán mondanánk rá: celeb. Várható, hogy a TV2 főzős műsorának finalistái is hasonló sorsra jutnak, mint a konkurens csatornáé.

Pumpedék - Bikiniszezon

Itt már komoly félelmeink vannak. Ugye maga Pumped Gabo a megtestesült celeb, aki azzal vált országszerte ismertté, hogy félmeztelenül táncolt egy fesztiválon - azóta pedig láthattuk már vetélkedőkben, de önálló valóságshow-ja is a második évadnál tart. VV Soma - a ValóVilág nyolcadik évadának győztese - rendszeresen feltűnik Gabo mellett, a gyúrós srác azonban most egy balatoni bárt próbál felvirágoztatni, amihez ugye kell munkaerő is.

Benne van a pakliban, hogy ebből a stábból kerül ki a jövő Pumped Gabója - annyi mindenesetre érezhető, hogy mindegyikük nagyon szeretne celebbé válni.

Vajon sikerül nekik?

X-Faktor

Noha még odébb van az élő adások kezdete, már most kezdhetünk tippelgetni, ki kerül be a végső tizenkettőbe. Ők természetesen óhatatlanul is (kisebb vagy nagyobb) celebekké válnak, azonban ha a tavalyi - hatodik - évadból indulunk ki, nem valószínű, hogy a győztest leszámítva sokáig marad rajtuk a reflektorfény a verseny után. A bronzérmes Gorbunov Dmitrij kapcsán például az elmúlt 30 nap során összesen két hír jelent meg, és az Ének iskolájából megismert, majd az X-Faktorban második helyen végzett Mata Ricsi sem járt jobban - noha a verseny alatt igen sok cikk foglalkozott nem csak énekhangjával, de családjával is.

Persze az előválogatók tartogathatnak meglepetéseket: könnyen feltűnhet egy-egy olyan figura, aki ugyan a közelébe se kerül az élő show-nak, de extrém produkciója még jó pár helyen visszaköszön. Nem lennénk például meglepődve, ha az a voodoo-megszállott rapper, aki az egyik előválogató során kiverte a biztosítékot a mentoroknál, körbehaknizná ezzel a show-val kis hazánkat.

Sztárban sztár

Itt egy picikét csalunk, a műsornak ugyanis pont az a lényege, hogy ismert emberek versenyeznek - azonban véleményünk szerint különbség van aközött, hogy valaki ismert és hogy valaki celeb. Ekanem Bálint neve ugyanis inkább csak zenei és színházi körökben volt ismert - nem csak a Madách Színház vagy a Margitszigeti Szabadtéri Játékok látogatói, de Puskás Peti zenekarának, a The Biebersnek a rajongói is ismerhették - azonban celebként nem igazán hivatkozhattunk rá. Ha azonban úgy szerepel a Sztárban sztár következő heteiben, mint a nyitó adásban (amiben ugye első helyen végzett) akkor óhatatlanul tele lesznek vele a bulvárlapok és a beszélgetős műsoroknak is rendszeres vendége lesz - azaz celebbé avanzsál.