Ezek azok a pillanatok, amikért Usztics Mátyásra mindig emlékezni fogunk - videó

68 évesen hagyott itt minket az Angyalbőrben és a Kisváros legendás színésze.

Mint arról vasárnap beszámoltunk, életének 68. évében elhunyt Usztics Mátyás színművész, rendező, szinkronszínész. Szubjektív válogatásban emlékezünk rá.

Az 1949. április 9-én született színésznek 1968-ban a Nemzeti Színházban indult a karrierje. Ezt követően a Szigligeti Színház és a 25. Színház társulatának volt a tagja - majd 1978 és 1990 között a Mafilm művésze volt. 2003-tól a Nemzeti Kamara Színházat igazgatta.

Azon magyar színészek egyike, akit legtöbben tán a tévébős ismerhetünk - ugyanakkor a Rádiókabarénak is gyakori vendége volt, így összeállításunkat is egy egyszemélyes kabaréval, a Szülői értekezlettel kezdjük, melynek Usztics nem csak az előadója, de a szerzője is volt.

Sokan tán úgy hiszik, hogy az István, a király volt kis hazánk első rockoperája. Tény, hogy a Szörényi-Bródy darab a mai napig töretlen népszerűségnek örvend - ám az 1983. augusztusában bemutatott mű nem az első volt: ezt a címet a Várkonyi Mátyás zeneszerző és Miklós Tibor szövegíró által jegyzett Sztárcsinálók birtokolja, aminek ősbemutatója még 1981-ben volt.

A Sztárcsinálóknak oszlopos tagja volt Usztics Mátyás is, Seneca szerepében. A darab hanganyaga 1982-ben jelent meg dupla bakeliten.

Az Angyalbőrben című katonasorozat Karádi János őrmesterét egyetlen - közel fél perces - káromkodással idéznénk fel, mely persze arra is bizonyíték, hogy ha akarjuk, akkor bizony magyar nyelven igen csak lehet cifrázni.

A sorozat érdekessége egyébként, hogy 1988-ban, azaz még a rendszerváltás előtt forgatták, ám adásba csak 1990-ben került - emiatt az utószinkron során meg kellett változtatni pár, rendszerhez köthető kifejezést. (Azaz az eredeti felvételek során még Néphadsereg volt, és bőven elvtársaztak a szövegkönyvben...)

És persze a Kisvárost sem hagyhatjuk ki a sorból - főleg, miután az 1993 és 2001 közt futó sorozatot pont Usztics karaktere, Hunyadi János főtörzsőrmester (később hadnagy) miatt sokan az Angyalbőrben nem hivatalos folytatásának tekintették. Usztics szerepe az idő múlásával egyre csökkent, utoljára a 140. epizódban (Ökölharc a rádióban) láthattuk.

Usztics szinkronszerepei közül a Roger nyúl a pácban főszerepét választottuk, bár erősen gondolkodtunk, hogy inkább Ürge figuráját kéne beidéznünk a Micimackó kalandjaiból.

Zárásként felidéznénk a kisváros első epizódját. Aztán ha valki rákattanna, ezt még 194 követte!