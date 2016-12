Ez lett Hajdúékkal szenteste: már egymás borítóján sem szerepelnek

Mindketten mást láttak fontosnak a szeretet ünnepén.

Úgy tűnt, Hajdú Péter idén egyedül marad a karácsonyfa mellett, mert felesége, Sarka Kata nem csinált titkot abból, hogy mi a terve szenteste. A Borsnak korábban elmondta, hogy a szüleivel és a gyerekeivel szentestézik otthon, férje, Hajdú Péter pedig be sem jelentkezett hozzájuk. A FEM3 Caféban még azt is elmondta, hogy idén azt sem beszélték meg egymással, hogy milyen ajándékokat kapjanak a gyerekek.

"Még mindig nem olyan a viszony kettőnk között, hogy a karácsonyt együtt töltsük. Most először fog előfordulni, hogy szenteste nem lesznek a gyerekek az apjukkal. Petinek meg lenne a lehetősége, hogy eljöjjön, de egyelőre nem jelezte, hogy szeretne. Igaz, én sem hívtam. A szüleim jönnek hozzám, anyu hozza a sülteket és a halászlevet, én a köretekről és a sütikről gondoskodom. A kicsik csak másnap találkoznak az apjukkal, külön jön a Jézuska" - mondta Kata karácsony előtt a Borsnak.

Nos, úgy tűnik Hajdú mégis csak meglátogatta családját Kata új lakásában, ugyanis örömmel töltött fel egy családi képet a Facebookjára.

Kata is örömmel posztolgatott közösségi oldalára, még azt is közzétette, hogy előző este a gyerekek külön kis karácsonyfáját hogyan díszítette fel, ám ő nem tartotta fontosnak megmutatni a világnak, hogy a szülein kívül Hajdú is beugrott hozzájuk.

És már sajnos egymás borítóképén sem szerepelnek, lekerültek a családi képek - noha a szakítás után még sokáig közös fotók díszelegtek mindkettejük Facebook-oldalán.