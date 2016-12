Ez igen! Kocsit kapott Pintér Tibor új párja

A világ egyik legjobb testű nőjének választották meg Ács Beatrixot, aki nem erről lett ismert, hanem inkább arról, hogy összejött Pintér Tiborral, és egy élő adásban amikor a megismerkedésükről kérdezték, ő egy félreértés miatt a volt párjáról kezdett el mesélni. A fiatal lány élete fenekestül felfordult az elmúlt pár hónap alatt, és most még egy ingyen autót is kap, amelyen a saját aláírása is szerepel.Hogy miért?

– Hogy minél több beteg gyermeknek segíthessek és legyen helyem cipekedni, hiszen nekem egy két személyes autóm van. Életem egyik nagy álma úgy látszik, hamarosan megvalósul, hiszen jót tenni jó! - árulta el Bea, aki hozzátette, nem a színésztől kapja popója alá a kocsit.