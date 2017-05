Exek az édenben Berni: Nincs esélyünk Norbival

Véget ért a VIASAT3 Exek az Édenben című párkereső realityje, a végső győzelem és ezzel a hatmilliós főnyeremény Berni és Norbi ölébe hullott. A már kiesett játékosok döntése meglepte az érintetteket, hiszen ők maguk is úgy gondolták, Franciska és Tamás toronymagas favorit. Legalábbis ezt mondta a Borsnak Berni, akinek azóta is hevesen ver a szíve, ha a győzelemről kell beszélnie.

– Sokkos állapotba kerültünk mindketten, már csak azért is, mert az utolsó napokban kerültünk össze, nem gondoltuk volna, hogy győzhetünk – mondta a kecskeméti Berni, aki már azt is megosztotta velünk, mi lesz velük idehaza, no meg a mesés nyereményükkel.







Berni és Norbi nyertek, annak ellenére, hogy csak csókolóztak, nem szexeltek

– Semmi esélyt nem láttunk arra, hogy együtt maradjunk. A hatmilliós nyereményt így elfeleztük. Azt gondolom, a többiek részéről is ez lett volna a természetes – mondta bölcsen a csinos barna lány.

S hogy mihez kezd a nyereményével? Hiába kérdeztük, Berni nem tudja még, mibe fekteti majd a pénzkötegeket. Sőt még azt sem, hogy hol.

– Erősen elgondolkodtam, hogy a fővárosba költözöm, de azért egy kecskeméti lánynak ez hatalmas változás lenne hirtelen. Egyelőre nem döntöttem még el – mondta Berni, aki néhány napja kis híján a kamerák előtt szexelő celebek közé is beverekedte magát Norbival.







Három-három milliót hozott a csókcsatájuk

– Csókolóztunk, csók volt. De nem szexeltem senkivel. Hosszú hetekre össze voltunk zárva, biztos a bezártság váltotta ki belőlünk – mondta a lány.

A műsort Bali szigetén forgatták, a beköltöző lányoknak és fiúknak nemcsak játékos feladatokkal és ösztöneikkel, saját múltjukkal is szembe kellett nézniük – hetente ugyanis exbarátjaik és barátnőik is feltűntek a „luxusbörtönben”.