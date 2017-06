Évtizedekig rosszul ejtettük Demi Moore nevét

A Ghost és a Sztriptíz filmek színésznője most, 54 évesen is szexi. Legalábbis ezt bizonyítja a kép, amit a Csajok hajnalig című új vígjátéka New York-i premierjén lőttek róla. A színésznő egyébként érdekes dolgot árult el magáról nemrég Jimmy Fallon műsorában:

– Hogy honnan származik a keresztnevem? Az édesanyám egy kozmetikai termék csomagolásán látta meg a Demi feliratot, és megtetszett neki – mondta, majd elmagyarázta, inkább ejti Döminek, mert a vezetéknevével furcsán hangzik a Demi.