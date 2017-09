Évtizedeken ível át Juhász Előd zenehídja

Juhász Elődtől nem lehet olyat kérdezni a zenével kapcsolatban, amire ne tudná a választ. A Magyar Televízió mára legendássá vált zenetörténésze egészen 2002 januárjáig vezette a Zenebutik című műsort, amely újszerű koncepcióval in­dult. Az alkotók azt tűzték ki célul, hogy pergő egymásutánban bemutassanak sok zenei történést, értéket, érdekességet műfajkorlátoktól függetlenül. A műsor ötlete Juhász Elődtől származott.

– Volt előzmény, 1977-től a Petőfi Rádióban Csiba Lajossal készítettük a Zeneközelben című élő műsort, amelynek szintén nem voltak műfaji kötöttségei. A Magyar Televízióhoz 1981-ben már azzal a kész ötlettel ér­keztem, hogy ennek alakítsuk ki a televíziós változatát. Így született meg a Zenebutik, a ne­vet én találtam ki – idézi fel a kezdeteket Előd. – Jelképünk egy pillangó lett, amit a grafikus véletlenül alkotott meg, ám megéreztük a benne rejlő lehetőségeket. Kifejezte a változatosságot, a sokszínűséget, ami jellemző volt ránk.







A XX. század egyik legjelentősebb orosz zeneszerzőjével, Igor Sztravinszkijjal is készített interjút © MTI

Hat unokája született A 79 éves Juhász Előd ma is aktív. A műsor megszűnése érzékenyen érintet­te, de aztán megtalálta a módját, hogy csempész­heti vissza zenét népszerűsítő, zenehídépítő koncepcióját az emberek éle­tébe. – Ismét együtt dolgozom Csiba Lajossal, szom­batonként folytatjuk a Ze­neközelben sorozatot az egyik rádióban. Visszatértünk a gyökerekhez – mondta Juhász, aki sza­bad­idejében sem tétlenkedik. Élményeiről könyveket ír, és hat unokája is gondoskodik arról, hogy a nagypapa továbbra is a megszokott jó formában maradjon.

A zenetörténész ragaszkodott ahhoz, hogy az adások többsége élőben és lehetőleg ne a stúdió­ból jelentkezzen. Így nemcsak az országot utazta be a stáb, hanem gyakorlatilag a nagyvilágot is. Bár a kritikusok kezdetben lehúzták a műsort, a né­zőknek tetszett a szokatlan koncepció, amit ékesen bizonyít, hogy közel húsz éven keresztül, kétszázhatvanhat adást megélve láthatták vasárnap délelőttönként. Ez idő alatt sok nemzetközi sztár is megfordult a Zenebutikban.

– Nehéz kiemelni akár egyet is közülük, mind más miatt emlékezetes számomra. Diana Ross nőiessége összes eszközét bevetette, hogy a lehető legjobb be­nyomást keltse. Pavarottival ka­rácsony előtt találkoztunk, hosszú egyeztetés után mondott igent, és végül egy exkluzív énekléssel ajándékozott meg minket – meséli Juhász, hangsúlyozva, ugyanilyen kuriózumnak tartotta azt is, amikor például Kocsis Zoltán és Presser együtt zongorázott a műsorban.







A világ egyik legszebb színésznőjét, Gina Lollobrigidát 1972-ben kapta mikrofonvégre © MTI

A Zenebutikot ma is ismétli az M3, ráadásul abban az időpontban, amelyben annak idején a nézők megszokhatták: vasárnap délelőttönként.

Paródia Gálvölgyi módra

A Zenebutik sikerességéhez kétségtelenül Juhász Előd személyisége is hozzájárult. Az erősen gesztikuláló, enyhén kancsal, kopaszodó Előd megihlette Gálvölgyi Jánost is. Hatalmas sikert aratott paródiája miatt Juhász nem sértődött meg, sőt gratulált hozzá, és meghívta a következő adásba a színészt.

– Volt egy szürkehályogműtétem, ez egy öregkori betegség, nálunk családi átok. Az operációval elmúlt a kisgyerekkorom óta tartó kancsítás is. A kopaszodásból pedig soha nem csináltam problémát – nyilatkozta korábban egy bulvárlapnak.