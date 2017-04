Éva kapcsán a szívére hallgatott Stohl

Akár a mesében: Stohl András élete legnehezebb időszakában a színház kedves büfésnőjére bízta lelkének titkait – majd a szíve is az övé lett.

Mesébe illő történet, mesébe illő szerelem – talán így lehetne összefoglalni mindazt, ami Stohl András életében most történik. A színész az elmúlt években a poklok poklait járta meg, majd most, ötvenévesen kapott új lehetőséget az élettől, és úgy tűnik, élt vele.

Néhány hónapja elköltözött a fe­leségétől, An­csi­kától, és egy fő­városi albérletben húzta meg ma­gát. A boldogság ráadásul éppen ott talált rá, ahol a legkevésbé sem számított rá: annak a színháznak a büféjében, ahol rendszeresen fellép, egy gyönyörű, fiatal „büféslánynak öltözve" érkezett meg az életébe az igaz szerelem.







Teljes a bizalom, komoly a kapcsolat. Stohl borítékot adott át szerelmének

– Stohl az előadások után és előtt is gyakran ragadt ott a büfében, Évával egyre többet beszélgetett, és lelkének féltett titkait sem hallgatta el előle. A bizalmi kapcsolat szorosabbá fűzte a barátságukat, amely egy szempillantás alatt lobbant lángra – mondta egy neve elhallgatását kérő informátorunk, aki szemtanúja volt mindennek.

A Bors úgy tudja, Éva azóta ott is hagyta a színházat, Stohl azonban természetesen úgy segíti őt mindenben, ahogy ez egy igazi lovaghoz és társhoz illik. Munkatársaink két nappal ez­előtt egy csendes étterem teraszán pillantották meg őket. A színész és Éva szerelmesen turbékoltak, egy-egy apró lopott csókkal, finom érintéssel tudatták a világgal: boldogok.









Az is szembetűnő volt, hogy kapcsolatukban látszólag már nincsenek titkok, egymással mindenről őszintén mernek beszélni. Erre utalhat az is, hogy csütörtöki randijukon a kocsival távozó Stohl egy pénzzel tömött borítékot is átadott Évának. Talán a közös számlák befizetésére, talán valamilyen nagy értékű vásárlásra, ki tudja. Az viszont biztos, hogy eb­ből is látszik, teljesen komolyan gondolják ezt a kapcsolatot, maximálisan megbíznak egymásban, ügyeiket már közösen intézik.

Stohl tehát a szívére hallgatott. Tiltakozhatott volna az újabb kapcsolat ellen egy olyan emberrel, aki feltehetően minden egyes titkáról hallott már korábban másoktól, de nem tehette. A szív győzött.