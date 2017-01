Érdekli, mennyiért nyaral Tolvai Reni és Kállay-Saunders András?

A paradicsomból szelfizget az énekesnő.

Álomnyaralásra utazott Tolvai Reni párjával, Kállay-Saunders Andrással. Az énekesnő szemmel láthatóan jól érzi magát Thaiföldön, no nem csak azért, mert megállás nélkül bikinis képeket posztolgat, hanem mert párjával, Saunderssel készült fotókat is megmutat ország-világnak. Pedig az utóbbi időben többször is felmerült az, hogy szakítottak, de úgy fest a fiatalok boldogabbak, mint valaha.

Szerelmüket pedig éppen Phuketen, pontosabban Karon-beachen élik, egy előkelő szállodában. És, hogy mennyire előkelő, azt az öt csillag is jelzi. Tudjuk, most arra kíváncsi, hogy mennyibe kerülhet ott egy éjszaka. Hát eláruljuk. Felmentünk az egyik legnagyobb, nemzetközi szállodakereső oldalra, ahol most éppen akciózva hirdetik a szállást, amik még így is 100 ezer forinttól kezdődnek éjszakánként.