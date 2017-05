Erdei Zsolt bízik a pici fiában

Egyre kimerültebb Erdei Zsolt Madár. A vártnál két hónappal korábban született meg harmadik gyereke, Vilmos. A baba inkubátorban fekszik, ezért a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnöke a munkája, A Nagy Duett próbái mellett jár a kórházba, és nagyobb gyerekeire, Viktorra és Grétára is felügyel.

– Három gyerek, kórházba mászkálás, duettezés, kicsit most el vagyok havazva – mesélte a Mokkában Erdei, aki elújságolta, hogy párját, Rékát kedden hazaengedték a kórházból, de a picike még inkubátorban van.







– Próbálok minél több időt Rékával tölteni, és igyekszem mindig pozitív maradni – mesélte Zsolt a Borsnak, hogyan segíti a párját. – Ő is elég optimista, ezt csak próbálom fokozni. Mindketten kemények vagyunk, de úgy érzem, most én vagyok erősebb. Vili 1480 grammal jött világra, a kislányunk, Grétike 920 grammal született. Akkor is bíztunk a babában és most is. Nagyon reméljük, hogy nem lesz semmi baj.

Azt még nem tudni, mikor mehet haza a kórházból Vili.

– Mindig vannak olyan pillanatok, hogy jobban van, és örülünk, de aztán megint visszaesik az állapota. Ez jellemző a koraszülöttek­re – magyarázza Zsolt. – Most annyira nem aggódunk, mint Grétinél, de szeretnénk már magunkhoz ölelni. Stabil az állapota, csak azt nem tudni, hogy mikor engedik ki a kórházból.