Emlékeznek még a Vad Angyalra? Így vetkőzik ma Natalia Oreiro - videó

Ki ne emlékezne a Vad Angyal című argentin telenovellára, és főszereplőjére, Natalia Oreiróra: az énekesnő és sorozatsztár nem csak hazájában rendkívül népszerű, de itthon is rengetegen rajongtak-rajonganak érte.







Oreirót itthon a Vad angyalból ismerték meg a tévénézők

Persze azóta jó pár év eltelt, Oreiro azonban még most, negyvenévesen is büszkén vállalja testét. Sőt: olyannyira, hogy friss képsorait le is tiltották.

A színésznő saját farmermárkáját ugyanis elég pikáns reklámmal támogatta meg - a videóban Oreiro addig vetkőzik, amíg már csak a farmer lesz rajta, felül pedig semmi. A tévéknél azonban ez kiverte a biztosítékot, így a hirdetés nem kerülhetett végül adásba.