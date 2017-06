Emlékeznek Klaudia gyári melleire? Megjöttek az újak!

Klaudia tavaly, tizennyolc évesen határozta el, hogy kés alá fekszik. A fiatal szöszi cickói ugyanis tönkrementek abban, hogy gazdájuk rövid idő alatt negyven kilótól szabadult meg. A fiatal lány akkor a Borsonline olvasóinak mutatta meg természetes bájait, hogy mindenki elbúcsúzhasson a régi énjétől.







© Cserfalvi Zoltán

Azóta már a műtéten is túl vagyunk, sőt, nem is egyen, hanem kettőn is. Klaudia ugyanis már 19 évesen tudta, hogy mekkora mellekkel lenne elégedett. Elmondása szerint a 700 köbcenti körüliekkel. És mivel a sportot sem veti meg, egy rögtönzött teniszedzésen mutatta meg a technikáját, és labdáit. És akkor itt meg is állíthatjuk a fantáziánkat.

– Egyelőre van, aki edzésben tart, de az új rajongóknak természetesen mindig örülök – mondta nevetve lapunknak.