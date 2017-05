Emilio: Anitával egyek vagyunk!

– Nagyon szeretem Anitát, olyan, mintha a testvérem lenne – jelentette ki a Borsnak Emilio, aki a barátságon felül szinte már családtagnak érzi Ábel Anitát.

A páros A Nagy Duett műsorában hétről hétre bebizonyítja, hogy egy húron pendülnek, ez pedig olyannyira igaz, hogy a köztük lévő kapocs a verseny után sem fog szétválni, Emilió­nak már most tervei vannak Anitával.







Anita szerint hasonlítanak egymásra, de Emilio sokkal nagyobb lánggal ég © Zsolnai Péter

– Nagyon szeretek Anitával együtt dolgozni, és hatalmas büszkeséggel áldom a nevét. Mondtam neki, hogy jöjjön át hozzánk, ha elkészült a lakás, főzök neki egy speciális Ábel Anita–Emilio vacsorát – árulta el terveit a Borsnak az énekes. – Anita olyan, mint én: humoros és vagány. Gazdagabb lettem, hogy megismerhettem. Több szempontból is egyek vagyunk, és olykor forradalmi pillanatokat élünk át együtt. Alkotunk. Forró lovon ülünk, és úgy gondolom, hogy ez nemcsak lelkileg meghatározó, de a produkcióinkban is visszaköszön.

Anita sem cáfolt rá a szép érzések gondolatára, sőt kérdésünkre azt is elmondta, hogy mi az, amiért különösen közel áll hozzá a duettpartnere.

– Hasonlítunk, bár bizonyos dolgokban máshogy gon­dolkozunk, ő magasabb lán­gon ég. Örülök, hogy együtt tol­juk a műsorban a szeke­ret. Emilio egy nagyon vic­ces ember, hatalmas szív­vel. Szere­tünk minden együtt eltöltött pillanatot – osztotta meg lapunkkal gondolatait Ábel Anita.

Összejár a két család

Nem ez az első eset, hogy A Nagy Duett műsora a való életben is közel hozza a duettpartnereket egymáshoz. Völgyesi Gabi és Sági Szilárd (kis képen) még a verseny előtt elhatározták, civilben is dolgozni fognak a kapcsolatukon, hogy igazán jó partnerek lehessenek. Ez a terv olyan jól sült el, hogy már több közös családi vacsira is sor került, ahol nem csak a felnőttek mulattak jól: Gabi és Szilárd gyermekei is nagy cimborák lettek.