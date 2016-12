Emiatt rettegett terhessége elején Horváth Éva

Hosszú titkolózás után Horváth Éva nemrég egy fotóval árulta el: babát vár. A modell most a Mokkában mesélt arról, hogy milyen nehezen élte meg a várandósságának első időszakát, miközben szervezete könnyen, tünetek nélkül vészelte át ezt a szakasz. Az ebből eredő aggodalom már múlté, de a tavasszal érkező baba nemének nyilvánosságra hozatala még várat magára.

Horváth Éva mesélt Demcsák Zsuzsáéknak még arról is, milyen trükkökel leplezte fotózásai során, hogy kisbabát vár, ahogy abba is beavatta a műsorvezetőket, mióta is vannak együtt születendő gyermekének apjával: