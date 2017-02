Elvis kilenc ember helyett evett, és pirulák ezreit tömte magába

Nem titok, hogy sok világsztár drogokkal és különböző tudatmódosítókkal igyekezett feldobni a mindennapjait, de páran az átlagoshoz képest is egész extrém megoldásokkal próbálkoztak - írja a PS Magazin.

Elvis Presley

A király utolsó éveiben a nyugtatók, antidepresszánsok és fájdalomcsillapítók függésében élt. Olyannyira, hogy 1977 januárja és augusztusa közt összesen 8805 gyógyszert váltott ki - ami havonta körülbelül 1100 pirulának felel meg. Részben ennek köszönhetően 9 embernek megfelelő mennyiségű ételt falt fel egy nap, körülbelül 22500 kalóriát.

David Bowie

Az előadó életrajzírója felelevenít egy 1976-os esetet: a világhírű énekes napokat töltött szobájában egy jó adag, üvegasztalra halmozott vegytiszta kokain társaságában. Ráadásul kedvenc könyvét olvasgatta közben, ami egyébként a “Semmilyen esetben ne drogozz!” felkiáltással kezdődik, és a paranormális agresszió elleni önvédelemről szól.

Bowie az ipari mennyiségű kokain mellé egyébként tejet és chilipaprikát fogyasztott.

Ernest Hemingway

A világhírű író nem adta alább, saját koktélt talált fel. A különleges keverék neve Death in the Afternoon, vagyis halál délután - azonban nevével ellentétben már kora reggel is fogyasztotta, méghozzá éhgyomorra. A bivalyerős ital fő összerevője egyébként az abszint volt, és Hemingway ajánlása szerint lassan kortyolgatva volt érdemes fogyasztani.