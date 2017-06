Élvezettel fogyott 20 kilót Hegedűs D. Géza

Sokan megijedtek, amikor kopaszon és jelentős súlyfelesleggel meglátták Hegedűs D. Gézát. Pedig csak egy szerep kedvéért hízott meg, és már le is fogyott.

Sokan megijedtek, amikor kopaszon és jelentős súlyfelesleggel meglátták Hegedűs D. Gézát. Pedig csak egy szerep kedvéért hízott meg, és már le is fogyott.

Igazán nehéz szerepre készült nagyjából egy évvel ezelőtt Hegedűs D. Géza, és a nehezet jelenleg szó szerint kell érteni. A Vígszínház Kossuth-díjas színésze Szász János és a Sóhajok hídja című filmje kedvéért húsz kilót szedett fel fél év alatt, aztán még a haját is leborotválták.







Szász János és a Sóhajok hídja című filmje kedvéért csak evett és evett és evett… © MTI

Hegedűs D. azt mondja, még vegetáriánusként is könnyen ment a hízás: csak evett és evett, amit kifejezetten élvezett. Most legalább így élvezi a fogyókúrát. – 112 kilóra híztam meg a szerep kedvéért, ma már 92-t nyomok, és még szeretnék tízet fogyni. Az az én versenysúlyom – mondta a Vígszínház évadzáró sajtótájékoztatóján lapunknak Hegedűs D., akinek láthatóan már a haja is kinőtt a borotválás után.

– Nem megterhelő a fogyókúra, ugyanis olyan kilencvennapos, úgynevezett szétválasztó diétát tartok, ami nem foszt meg az étkezés élményétől. Eszem fehérjét, keményítőt, tésztát, salátákat és renget gyümölcsöt is, amivel szinte bármelyik étkezés kiváltható. Mindennap otthon készített ételt hozok-viszek magammal mindenhová – mondta a jövő évadban a Hamletben Claudiust játszó színész, aki elárulta: kifejezetten élvezi a fogyókúráját, ami a szervezetét sem terheli meg.

Pedig egy ilyen nagy és viszonylag hirtelen hízás, majd az azt követő súlyveszteség nem feltétlenül előnyös a szervezetnek. Hegedűs D.-nek valószínűleg az a szerencséje, hogy mindig is ügyelt a fizikumára, így szervezete egyelőre nem reklamál a hízó- és fogyókúrák miatt.







– A hízásra fél évem volt, az nagyon könnyű volt, észre sem vettem, mikor is szaladt fel ennyi. A fogyásra pedig egy évet adtam magamnak, ez sem hirtelen változás. A diéta sem megterhelő, nem unalmas – mosolyog Hegedűs D., aki Ibsen: A vadkacsa címû drámájában is látható lesz majd.