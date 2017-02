Eltiltotta a Facebooktól a lányát Fésűs Nelly

Elérte a kamaszkort Fésűs Nelly lánya. Csenge alaposan feladta a leckét a színésznőnek, a 14 éves lány már most feszegeti a határokat. Csenge gyönyörű, szép hangú, jól tanul, de már „csajoskodna”. Nelly tudatosan kezel minden szárnypróbálgatást, és úgy fest, a taktikája rendre be is jön.

– Csenge elkezdett kacérkodni a magas sarkúkkal, szeretne csajosan öltözködni és sminkelni. De semmi ilyesmit nem engedek neki. A hétköznapokban még én sem sminkelem magam, csak ha megyek valahova, akkor egy csodaszép tizennégy éves lánynak miért kéne? – érvelt a Borsnak Fésűs Nelly, aki korábban a FEM3 Café stúdiójában azt is elárulta, hogy ő még a Facebook­ra sem engedi fel a gyermekét.

Csenge tizennégy évesen már feszegeti a korlátokat, de édesanyja erős kézzel fogja. Ezzel együtt nagyszerű a kapcsolatuk © Instagram

– Hála istennek az iskolai öltözködés miatt nem kell aggódnom, mert egyházi suliba jár, kötelező a köpeny. Nehéz megtalálni az arany középutat, de sikerül, mert tudom, ha az egyik vonalon szigorú vagyok, a másikon engedni kell. Szinte barátnői a kapcsolatunk, velem beszél meg mindent. Rendszeresen tartunk csajos napokat, amin még az osztálytársai is meglepődnek, mert az ő korosztályában ez nemigen jellemző. Szívesen töltjük együtt a szabadidőnket – árulta el a Borsnak Nelly, aki szerint természetes, hogy a gyermekek próbálják feszegetni a határokat, főleg a kamaszkorban, amikor nem tudják a fiatalok besorolni magukat sehova, mert ekkor már nem gyermekek, de még nem is felnőttek.