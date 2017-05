Élő adásban cáfolta Sarka Kata a róla megjelent híreket

Szűkszavúan, de több fronton is cáfolta Sarka Kata azt a szerdán megjelent bulvárcímlapot, miszerint "Mégsem válnak Hajdúék". Kata élő bejelentkezésében is kiemelte, hogy hazugság, ami a cikkben szerepel, és a Ripost Facebook oldalára is kommentelt. "Hazugság a velünk kapcsolatos összes állítás! Felháborító!" - írta.

A cikkben egyébként az szerepel, hogy a sztárpár egyik tagja sem adta be a válási papírokat harmadszor - miután kétszer nem sikerült elválniuk, hiszen első alkalommal egyikük sem ment el a tárgyalásra, a második körben pedig csak Kata volt jelen.

A címlapon egyébként az "Újra egymásra találtak?" kérdés is szerepel...

A videóban a cáfolat 1:50-től látható: