Elképesztő, hogy nézett ki gyermekként Ryan Gosling

Már gyermekként is végetlenül tehetséges és édes volt Ryan Gosling. A Us Weekly összeállított egy videót a sármőr színész karrierjének fontosabb állomásairól: kezdve azzal, mikor 11 éves korában mikrofont ragadva énekelt és táncolt a Mickey Egér klubban – egészen 2017-es Golden Globe gáláig, ahol több díjat is nyert (és esélyes az Oscar-díjra is).

Bár mi majd elolvadtunk a tini Ryantől, ő egyáltalán nem tartotta magát különleges tehetségnek, szerényen csak annyit mondott a lapnak:

– Meg sem közelítettem azt a szintet, amire néhány gyerek képes volt – utalt legfőképp a tánctudására.

A 36 éves kanadai színész legújabb filmjével, a Kaliforniai álommal nemcsak egy halom díjat, de számtalan női szívet is zsebre tehetett. Csibészes mosolya, igéző szemei, mindig flott megjelenése elmaradhatatlan kelléke volt sikeres romantikus filmjeinek, mint például a Szerelmünk lapjainak és az Őrült, dilis, szerelemnek.

A szexi Gosling szíve azonban foglalt, háromszorosan is: gyönyörű feleségével, Eva Mendes-zel két édes kislányuk van, a kétéves Esmeralda és a lassan egyéves Amada.