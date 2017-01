Elfogadta műmelleit a hollywoodi sztár

Nyolc éve már annak, hogy a Rém rendes család című sorozat Kelly Bundyjával szörnyű hírt közölt az orvosa: mellrákja van. A diagnózis porig sújtotta az akkor harminchét éves színésznőt, noha a szíve mélyén számított a szörnyű hírre, mivel édesanyja is megküzdött a gyilkos kórral. Christina az édesanyjától örökölte a hibás BRCA1-gént, amely miatt fennállt a veszélye annak, hogy daganata újra és újra kiújul, és átterjed a nyirokcsomóira, ezért orvosai mindkét mellét leoperálták. Applegate padlóra került, és mint egy közelmúltbeli nyilatkozatában bevallotta, csupán nemrég fogadta el új, implantált kebleit.







Egykor méltán volt büszke a kebleire, műtétje után azonban sokáig nem mert mélyen dekoltált ruhát hordani. Ma a kamerák előtt is bátran visel ilyet

– Hiába találtam rá a társamra, hiába szültem egy egészséges kislányt, akit szoptathattam is, mégis évek kellettek ahhoz, hogy sajátoménak érezzem a melleimet. Sokáig azt éreztem, hogy az enyémeket levágták, csonka vagyok, nem vagyok igazi nő – idézte fel a nehéz időszakot Christina. – Néhány hónapja azonban teljesen sajátomnak érzem a mellemet, és már nem kísért a múlt. Ennek bizonyítéka, hogy már nem is rejtegetem őket, nem zavar, ha szexi, mélyen dekoltált ruhát kell felvennem. Ehhez persze a férjem is hozzájárult. Naponta erősítette az önbizalmamat, nélküle elvesztem volna.







A Rém rendes családban lett sztár © AFP

A színésznő milliók példaképe lett, amiért emelt fővel viselte a betegségét, és nyíltan megosztotta érzéseit a nyilvánossággal. Christina pedig már a sors kegyeltjének tartja magát, amiért tünetmentes, és boldog házasságban él zenész párjával, és egy csodás kislány, Sadie büszke anyukája. Ráadásul a karrierje is szárnyal, legutóbb a nagy sikerű Rossz anyák című mozifilmben láthattuk Mila Kunis oldalán.