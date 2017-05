Életmentő műtéten esett át Lajsz András

Újabb életmentő műtétet hajtottak végre Lajsz Andráson. A koktélkirály a kisfiával volt éppen moziban, amikor rosszul lett – mentővel vitték el.

Bár a felépülési idő még most is tart, de az étteremtulajdonos az orvosi intelmek ellenére sem hagy fel a munkával.

– Egy hete műtötték meg újra a szívemet. A kisfiammal voltam moziban, amikor hirtelen rosszul lettem a film közben, és egyből a sürgősségire szállított a mentő. Hétfőn már mondták az orvosok, hogy akkor a „szokásos szállodába megyünk”, ott akkor rögtön meg is műtöttek. Kiderült, hogy az egyik ér, ami a vért szállítja a szívbe, 99 százalékban elmeszesedett és elzáródott. Három nap után elhagytam a kórházat, de megeskettek, hogy otthon pihenni fogok. Ez persze nem nagyon megy. Most is bemegyek az étter­mem­be, majd va­­­lamikor délután érek ha­za. Egyre jobban va­gyok, jelenleg ti­zen­egyféle gyógy­­szert szedek – számolt be lapunknak Lajsz András.







Nem az első alkalom, hogy a mixer szíve rendetlenkedett. A Bors elsőként számolt be róla, hogy tavaly több szívinfarktus után megműtötték, de a beavatkozás során vissza kellett hozni a klinikai halál állapotából.

– Isteni szerencse, hogy a kisfiam otthon volt, amikor ismét rosszul lettem. Ő Európa-bajnok szumós, kiváló kondícióban van. Felkapott, és azonnal az ügyeletre vitt. Kiderült, megint infarktusom van. A városmajori klinika intenzív osztályára kerültem, és nem sokkal később már a műtőasztalon fe­küdtem, ahol újabb infarktust kaptam, a harmadikat – mondta akkor Lajsz András.