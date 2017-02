Eldőlt: ők lesznek A Dal döntősei

Pénteken és szombaton tartották az elődöntőket, ahol összeállt a döntős csapat.

A zsűrinek mindkét nap nehéz dolga volt, de dönteni kellett, hiszen a finisbe csak a legjobb nyolc kerülhetett.

A pénteki elődöntőn Pápai Joci és Kanizsa Gina fej-fej mellett végzett 45 ponttal. Gina a zsűritől gyakorlatilag megkapta a lehető legjobb eredményt (négy darab tízest), ám a közönség csak öt ponttal jutalmazta. Joci sem panaszkodhatott - az ő eredményét ugyanis pont a nézők húzták fel az első helyre. Radics Gigi bekerülése is borítékolható volt, a közönség pedig negyedikként a Soulwave dalát, a Kalandort szavazta be.

A szombati kör is izgalmasan alakult: ismét többször előkerült az a bizonyos tízpontos értékelés a képzeletbeli táskából. Tóth Gabi 44 ponttal lett a nap legjobbja - rendkívül meg is hatódott a fellépést követően. A második helyen Zävodi + Berkes Olivér valamint a Leander kills dala végzett 43-43 ponttal - a vigaszágon pedig Kállay Saunders csapatát juttatta be a közönség.

Kiosztották egyébként a legjobb dalszövegnek járó díjat, amit a Leander kills vitt haza.