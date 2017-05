El sem akarta vállalni legendás szerepét Sigourney Weaver

Egy ap­ró döntésen múlt Sigourney Weaver sorsa. A színésznő most elárulta: tulajdonképpen nem is akart sz­e­repelni a ké­­sőbb a ne­vé­vel összeforrt Alienben (A nyolcadik utas a halál).

– Emlékszem, a rendező, Ridley Scott egy egész díszletet állított fel csak az én kedvemért a meghallgatásomon – idézte fel a 67 éves színésznő a People-nek.







Esze ágá­ban sem volt elvállalni a főszerepet © Reuters

– Ne­kem színházi múltam volt, nem voltam biztos benne, hogy egyáltalán akarok-e valaha is filmszerepet – mondta.

Akárhogy is, Sigourney végül jól döntött, négyszer is Ellen Ripley bőrébe bújt a sci-fi folytatásaiban, és reméli, ha lesz Alien 5, abban is szerepelhet majd.