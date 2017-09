Ekanem Bálint mindig isteni

Magasra tette a lécet Ekanem Bálint Emota a Sztárban sztár első adásában, most főhet a feje, hogy legalább olyan erős előadással rukkoljon elő a legendás humorista, Hofi Géza bőré­ben, mint amilyen Bánk bánként volt. Sokakat meglepett, hogy az énekes milyen fantasztikusan tolmácsolta a Hazám, hazám című áriát, pedig aki látta már színházban, az tudhatta, hogy magas színvonalú előadást várhat tőle a TV2 képernyőjén is. A Madách Színházban, az Erkel Színházban és a The Biebers nevű formációban, Puskás Peti zenekarában is rendszeresen fellépő énekes a rajongói szerint jól kitolt magával, hiszen a Sztárban sztár első adásában a hét legjobb átalakulója lett, így nem lesz könnyű túlszárnyalnia önmagát.







Bálint Bánk bán áriájával magasra tette a lécet © Kecskeméti Zoltán

– Természetesen van bennem aggodalom – mondja Emota, akinek Nigériából származó édesapja adta ezt a keresztnevet, a jelentése pedig: Istenek szakácsa. – A két feladatom között azonban van egy alapvető különbség. Míg a Bánk bán énektechnikailag volt kihívás, addig a következő feladatom, Hofi Géza megformálása inkább arról szól, hogy minél hitelesebben tudjam hozni az egyedi karakterét. Nehéz feladat, de már most teljes gőzzel készülök rá. Imádom ezt a műsort, úgyhogy nagy lelkesedéssel várom a vasárnapot.