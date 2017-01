Egyszerre várandósak a Mamma Mia! sztárjai

A bájos színésznő, Simon Boglárka – aki Sophie-t játssza a világhírű musicalben a Madách Színházban – szívéhez kapott, amikor meglátta az újságban, hogy állapotos a Mamma Mia! sztárja. „Ez lehetetlen, honnan tudják?” – kérdezte kollégáját, Szerednyei Bélát. Aztán kiderült, a cikkben Amanda Seyfriedről írtak, aki az amerikai mozifilmes változatban alakítja Sophie-t. Hihetetlen, de igaz, a két színésznő egyszerre várandós.







Simon Bogi megdöbbent, amikor a sajtóból értesült a Mamma Mia! sztárjának terhes- ségéről. Kiderült, hogy nem róla, hanem amerikai kolléganőjéről, Amanda Seyfriedről (kis képen) írnak

– Éppen akkor tudtuk meg, hogy babánk lesz, a férjemmel még senkinek sem mondtuk el, ezért lepett meg az újsághír – magyarázza Bogi, majd arról mesél, hogy milyen az anyaság: – Ez a legnagyobb boldogság, amit valaha átéltem. Hogy színészi hasonlattal éljek, anyaszerepben mindig te vagy az első, és sosincs kettőzés! – neveti el magát. – Azt mondja az orvosom, hogy június 25-én születik a babánk, pont két nappal az ötödik házassági évfordulónk után. Harmincéves vagyok, egy éve próbálkoztunk, és novemberben beköszönt: itt vagyok. Tizenhárom hetes, még nem lehet tudni a nemét, de van egy olyan érzésem, hogy kisfiú lesz. Lehet, tévedek, de mindegy is, csak egészséges legyen! Már neveken is gondolkodtunk, a fiú megvan: Sebestyén. Azért ez még nem biztos, előbb megnézzük, hogy illik-e hozzá. A családunknak karácsony este mondtuk el, azt hiszem, ennél szebb ajándék nincs is.







Bogi a Mamma Mia!-ban Weil Róberttel (balról), Hajdú Steve-vel és Stohl Andrással

Sok darabban játszik Bogi, általában főszerepet. A Mamma Mia! mellett többek közt a Tanulmány a nőkről, a Poligamyban, a Meseautóban és a Nyomorultakban. Mary Poppins Katie dadájának szerepe miatt, egyvalakit idő előtt be kellett avatni a „titokba”.

– Az volt az első szerep, amit nem mertem vállalni, mert sok benne a tánc, ugrabugrálás a kémények között, ezért szóltam Szirtes tanár úrnak. Így ő előbb tudta, mint a családom. A szerepeimre éppen most keresnek új színészeket a színházban. Később sem lesz baj a hármas szereposztás, sőt. A Madách szerencsére egy biztonságos színház, nem kell félnünk, hogy nem lesz munkánk, ha szülés után visszatérünk.