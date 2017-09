Egyre többen őrülnek meg a bozontos szemöldökű modellért - fotók

Éljen a sokszínűség!

Azt mondják, bármiben meg lehet találni a szépséget. Valami ilyesmiben hihet a húszéves, Ciprusról származó, de Londonban élő egyetemista és modell Sophia Hadjipanteli, akinek még ugyan nincs szupermodelleket és fitneszgurukat megszégyenítő instás követőbázisa, de mégis egyre többen kedvelik. Nem véletlenül: Sophia ugyanis magabiztosan megy szembe a szemöldököt illető mindenféle aktuális divattrenddel, és hagyja azt burjánzani, összenőni, sőt, rá is erősít a hatásra azzal, hogy sötétre festi.

Persze mindez nem arról szól, hogy lusta lenne. Mint meséli a divattémában megkerülhetetlen Harper's Bazaarnak adott interjújában, az egész egy véletlennek köszönhető. Látott ugyanis egy videót a YouTube-on arról, miként lehet a szemöldökét tussal kihúzni - azonban, mint elsőre valószínűleg mindenki, ő is elrontotta. "Ekkor a bátyám azt mondta: ez jól áll neked" - Hadjipanteli pedig azóta ügyel rá, ha egyetlen szőke szál is megjelenik a szemöldökében (szőke ugyanis a természetes hajszíne) azt azonnal befesti. Ha a szín nem is, a sűrűség - teszi hozzá - természetes: azt édesanyjától örökölte.

"Személy szerint úgy gondolom, hogy az én arcom jobban mutat így. Van, aki nem ért egyet velem, de ez így jó. Nem akarok mindenkit rávenni arra, hogy kövessen" - magyarázta a lány a magazinnak. Sophie egyébként - követői kérésére - a legutóbb a leghíresebb egybenőtt szemöldökű képzőművész, Frida Kahlo bőrébe bújt egy fotózás erejéig.

The most requested look I've ever gotten in my life haha here ya go - Frida Kahlo AND OTHER CULTURES leading the way for people like me