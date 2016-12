Egy ismerős George Michaelről: Csoda, hogy idáig húzta

A sztárhoz közelállók úgy jellemezték az utolsó heteket, mint hedonista partik végeláthatatlan sorát.

A sztárhoz közelállók úgy jellemezték az utolsó heteket, mint hedonista partik végeláthatatlan sorát.

Az énekes halálát hivatalosan szívelégtelenség okozta, azonban a hozzá közelállók szerint elhízása mellett az utóbbi időszak vad bulijai is hozzájárultak, valamint drogproblémái is újra felszínre kerültek.

Függősége már egy évtizede ismert volt: 2006-ben rajtakapták kábítószerbirtoklásért, ám akkor megúszta egy figyelmeztetéssel, egy évvel később azonban a jogsiját is bevonták, amikor drogok hatása alatt vezetett - amit 2010-ben többször is megismételt. Ekkor már börtönt kapott - végül négy hetet kellett csak a rácsok mögött eltöltenie.







Hivatalosan szívelégtelenség vitte el a sztárt - az már más kérdés, mi vezetett odáig

Brit bulvárlapok - többek közt a Mirror és a Telegraph - forrásai is azt állítják: az utóbbi időszak csak a buliról és a heroinról szólt számára. "Többször is a sürgősségire siettek vele. Heroint használt. Csoda, hogy idáig húzta" - árulta el az egyik forrás, míg egy másik a bulikról mesélt: "George imádta, ha átjönnek hozzá a barátai, és gyakran a reggelbe is belenyúltak ezek a partik. Így folyt ez a haláláig." A sztár ismerőse a hedonista szóval jellemezte az összejöveteleket.

A partik és a drogok mellett nyilván az sem tett jót az énekes egészségének, hogy igencsak elhízott: legutóbb szeptember közepén készültek róla fotók - a halála előtt ugyanis ritkán lehetett látni nyilvános helyeken - ám ezeken a képeken is mintha egy egész más embert látnánk.