Egy hónap után összeköltözött barátjával Nyári Diána

A sorozatban szerencsétlen a szerelemben, a való életben azonban már kilenc hónapja boldog Nyári Dia.

Túlzás lenne azt állítani, hogy Nyári Dia szerelmi életével bármikor is hangos lett volna a sajtó. Hosszabb-rövidebb kapcsolatok után a Barátok közt Hannáját alakító lány kilenc hónappal ezelőttig egyedül volt – ez viszont már sokaknak feltűnt. Nem csoda, Dia gyönyörű és intelligens, a párkapcsolatok terén azonban nem volt szerencséje, akárcsak sorozatbeli karakterének.







Már az első randin érezték, hogy megtalálták az igazit, és azóta is boldog kapcsolatban élnek © Czerkl Gábor

Diának azonban sikerült megtörni az átkot, háromnegyed éve Kovács Dániel, az MTVA sportriportere a párja. A fiatalok gyakorlatilag azonnal összeköltöztek, érezték, végre tényleg megtalálták az igazit.

– Dani a munkája miatt sokat utazik, a sorozatban én is sokat dolgozom, így gyakorlatilag már az első pillanattól fogva szinte csak az éjszakákat tudtuk együtt tölteni. Ezért igazán kár volt két lakást fenntartani, így aztán egy hónap után úgy döntöttünk, hogy valóságosan is összeköltözünk. Amikor összejöttünk, még Kiss Ramival laktam együtt, de ez már akkor is átmeneti állapot volt, így hamar kettőnké lett a lakás – mesélte lapunknak a színésznő, aki azt is elmondta, egyáltalán nem félt attól, hogy ilyen hamar szánták rá magukat erre a komoly lépésre.







Nem kell egymást átformálniuk, mert hasonló a természetük © Cser Dániel

– Nagyon ha­son­lóak va­gyunk, például szeretjük a rendet. Csak egy kicsit kellett a páromat ezen a téren nevelni, alapvetően nála is mindig rend volt otthon a le­gény­lakásában. Gördülékenyen élünk együtt, nemcsak mint pár, hanem azokban a dolgokban is, amihez csapatmunka kell – magyarázta Dia.

Barátok közt avattak Még Ferenc József is sétált azon az úton, ami tegnaptól a Barátok köz nevet viseli a Fóti Károlyi István Gyermekközpontban. A napi sorozat négy fiatal színésze avatta fel a platánokkal szegélyezett utat, akik majd’ egy egész délutánt töltöttek a fóti gyermekváros kis lakóival. – Hosszú évek óta tartjuk a jó kapcsolatot a gyermekközponttal. A sorozat alap­ötlete szerint Miki, Nóra és Laci is árvaházban nőtt fel, és általuk azt is láthatjuk, hogy hogyan is élhetnek a nevelőintézetben nevelkedettek – mondta Radnai György line producer, miközben Nyári Dia, Nagy Alexa, Józan Laci és Pribelszki Norbi csapatversenyekkel szórakoztatta a gyerekeket. Végül a Tóbiást alakító Józan Laci csapata bizonyult a legügyesebbnek csokigolyó szín szerinti szétválogatásában, citromdobálásban és a sorozatot illető kérdésekben. – Van három keresztfiam, könnyen megtalálom a közös hangot a kicsikkel. Mindig az a legfontosabb, hogy aktív programot találjunk ki nekik – magyarázta a győztes csapatkapitány.